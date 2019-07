Pieve di Teco, tutto pronto a Moano per la grande festa dedicata alla Madonna del Carmelo

Pieve di Teco. Tutto pronto a Moano, in provincia di Imperia, per la grande festa del paese nel week end, in onore della Madonna del Carmelo.

Grazie all’associazione Pro Moano, è in programma, questa sera, la serata musicale alla Topa, con il dj El Coach Mr. Pinlk Radio Grock. Ingresso gratuito e servizio bar disponibile per tutti i partecipanti.

Domenica, invece, i festeggiamenti religiosi prevedono la messa alle 11, il vespro e la processione alle 16, con l’animazione della banda musicale della città di Alassio. Inoltre, una pesca di beneficenza è stata allestita per raccogliere fondi.