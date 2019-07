Perinaldo. Sette cuccioli di cane di circa 45 giorni, divisi in due cartoni. Lasciati in mezzo alla strada, sotto il sole e senza nemmeno una ciotola d’acqua. Li ha salvati Daniela, allertata da un’amica che li aveva notati sulla strada che da Perinaldo conduce a Dolceacqua. La donna era in bici e non potendo portare in salvo in cuccioli, si è fermata e ha chiamato Daniela, che è prontamente andata a recuperarli.

E’ successo intorno alle 13,30. «I cani erano tutti sporchi, lasciati nei loro escrementi, senza acqua e con dei pezzi di pane secco», racconta Daniela, che li ha portati a casa, si è presa cura di loro, e ha allertato il servizio veterinario dell’Asl. Se la donna non li avesse visti, i cagnolini sarebbero morti di stento. Ora, invece, i cuccioli sono al Pluto’s di Sanremo, in attesa di essere adottati.

«Ringrazio il veterinario della Asl e tutto il personale che si è adoperato per queste bestiole – conclude Daniela – Sono stati tutti molto gentili».

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere: per questo i volontari dei canili continuano a sottolineare l’importanza della sterilizzazione degli animali.