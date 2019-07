Sanremo. Nuova convocazione azzurra per la giovane atleta sanremese Linda Siciliano. Questa volta la pattinatrice, insieme al suo partner Vittorio Gastaldi (asd Bastia di Albenga), rappresenterà l’Italia (cat jeunesse coppie danza) ai Campionati Europei che si svolgeranno a Heserfeld, nel nord della Germania, dal 30 agosto al 7 settembre.

La convocazione è arrivata dopo il prestigioso terzo posto che i ragazzi hanno conquistato nel mese di giugno ai campionati italiani di Ponte di Legno. «È una grandissima soddisfazione per tutta la nostra giovane realtà. Lo Sturla pattinaggio sezione Sanremo è l’unica società in tutta la provincia di Imperia ma una realtà che sta crescendo anno dopo anno con grandi risultati – fa sapere lo Sturla, sezione di Sanremo – Il 27 luglio gli atleti azzurri accompagnati da tutti gli altri ragazzi della squadra di pattinaggio, si esibiranno presso il mercato dei fiori di Bussana, alle 17, potrete ammirare così da vicino lo spettacolo che sapranno mostrarvi volando a 4 ruote. Non mancate!».