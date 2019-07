Passaggio di consegne al Rotary Club Sanremo Hanbury: il nuovo presidente è Giotto Guglielmi

Sanremo. Il Rotary Club Sanremo Hanbury ha rinnovato i membri del consiglio per l’anno rotariano 2019-2020. Il nuovo presidente è Giotto Guglielmi.

Il consiglio direttivo è formato dal vice presidente Giovanni Agosta, dal tesoriere Andrea Fruttero, dal prefetto Francesco Alberti e dal segretario Fulvio Fusini. I consiglieri sono Alberto Corradini, Gianpaolo Marinelli, Massimo Rossano e Paolo Varon. L’incoming president è Flavio Ronco, mentre il past president

è Sergio Maiga.

Il bolletino

Effettivo del club: n° 45 presenti: 27

Obbligati alla frequenza: n° 45 Presenti: 27

In dispensa o congedo: n° 0

Soci onorari: n° 3 Presenti : 0

Indice statutario di frequenza: 57%

Indice sull’effettivo di presenza: 57%

Soci presenti: Agosta e Signora – Amborno – Biamonti – Bonsignore – Corradini A. – Croce e Signora – Fragomeni e Signora – Fusini e Signora – Granieri – Guglielmi e Signora – Lanteri A.- Lanteri M. C. – Leoni e Signora – Magnani e Signora – Maiga e Signora – Marinelli –Molinari – Raffa – Rapacciuolo e Signora – Ronco – Rossano e Signora – Tibaldi – Varon e Signora – Varriale e Signora – Veruggio – Viglietti e Signora.

Ospiti rotariani:

Avv. Ettore Guazzoni Incoming President R.C. Sanremo. Ospite del club

Dott.ssa Ina Hinnenthal R.C.Imperia

Sig. Francesco Fragomeni Presidente Rotaract Albert 1erMonaco Ospite del club

Signorina Eleonora Buonadonna Rotaract Albert 1erMonaco Ospite del club

Ospiti non rotariani:

Dott. Giovanni Santoro e Signora 1° Dirigente Comm.to Sanremo. Ospiti del club.

Dott. Antonello Lanteri e Signora

Dott. Carlo Iervolino e Signora Ospiti del socio Rapacciuolo.

Dott.ssa Donatella Alberti Moglie del socio Alberti.

Sig. Luca Varriale Ospite del club.

«In una calda serata estiva ha avuto luogo la cerimonia del passaggio delle consegne che ha sancito il termine della mia terza esperienza di Presidente. Dopo gli aperitivi serviti nel giardino gremito di soci ed ospiti, abbiamo raggiunto i tavoli elegantemente preparati per noi ed ho aperto la serata salutando Antonio Leoni di nuovo tra noi ristabilito, Antonio Lanteri il nostro “decano”, e i numerosi ospiti.

Ho quindi ricordato per sommi capi la mia annata. Ho notato quest’anno un profondo cambiamento nel Rotary in generale e nel nostro club in particolare: forse si è persa la coesione che aveva caratterizzato i primi vent’anni di vita del club, ma penso che cambio generazionale della nostra compagine, più accentuato in questo periodo, abbia portato e porterà una ventata di novità e di freschezza.

All’inizio del mio mandato mi ero riproposto alcune attività interne al club quali: l’adeguamento di Statuto e Regolamento, portato a termine grazie a Michele Raffa. Il potenziamento dell’attività delle commissioni per incentivare la partecipazione dei soci alla gestione del club anche al di fuori del consiglio, obiettivo ahimè solo parzialmente raggiunto con l’attività della commissione amministrazione di Antonello Marzi, Fulvio Fusini, e Renato Verruggio; ed anche la compagine sociale non è aumentata, temo che per questo i tempi non siano propizi.

Tra i nostri service mi dispiace non essere riuscito a portare all’esterno del club, specialmente nelle scuole, il magnifico progetto di Paolo Meloni e Spartaco Fragomeni sulla prevenzione HPV, ma sono certo che si potrà raggiungere l’obiettivo nei prossimi anni perché molto lavoro è stato fatto. Sono orgoglioso dell’aiuto che abbiamo portato al progetto Karibuni con lo sviluppo di una scuola in Kenia. Con l’interessamento di Carmen Lanteri, siamo nuovamente sponsor del nuova edizione del progetto FaiAttenzione della Fondazione Tethys che si occupa della salvaguardia dei cetacei nel nostro mare, ed insieme agli altri Club del ponente abbiamo aderito all’iniziativa Handarpermare che supporta giovani disabili che vogliono fare l’esperienza della navigazione da diporto, e di questo ringrazio Angelo Granieri.

Abbiamo sostenuto le Associazioni “Spes”, “Myriam per i poveri” “Le ragazze di Wilma” ed anche “handarperamer” nelle loro attività benefiche ed abbiamo ripreso la tradizione della Borsa di studio Pino Li Pira che quest’anno consentirà a due studenti del liceo Aprosio di Ventimiglia di prendere parte ad un importante forum sulle scienze che si tiene a Londra cui partecipano giovani da 60 paesi del mondo. Quanto ai giovani, il mio pensiero va ad Alessio Vinci lo sfortunato ragazzo di Ventimiglia che il club ha cercato di sostenere nei suoi studi, ma che purtroppo non è più tra noi,

Nel corso dell’annata diverse relazioni di argomenti di grande interesse e attualità ci hanno accompagnato in piacevoli serate di approfondimento e condivisione, e ringrazio tutti i soci che hanno reso possibili queste serate; voglio citare solo l’ultima simpatica chiacchierata della nostra Barbara Amerio, ma desidero ringraziare soprattutto il mio consiglio: l’onnipresente segretario Gianpaolo Marinelli, l’instancabile tesoriere Andrea Fruttero, Chicco Alberti, impeccabile “quasi prefetto”, Savio Corradini sempre disponibile con i suoi saggi consigli, senza dimenticare il past presidente Paolo Donzella e Giotto Guglielmi a cui mi accingo a cedere le insegne di presidente.

Prima di concludere voglio ringraziare specialmente la parte femminile del consiglio e quindi vorrei qui vicino a me Giovanna Biamonti, Ina Hinnenthal e Carmen Lanteri perché vorrei lasciare loro un segno tangibile della mia, anzi della nostra riconoscenza, chiedo ora a tutti i Paul Harris Fellow presenti di alzarsi in piedi e mi onoro di concedere ai tre membri al femminile del mio Consiglio la “Paul Harris Fellow”.

Vorrei riservarmi ancora un piacere prima di cedere la parola a Giotto, consegnare anche a Paolo Varon, per la sua costante generosità una “Paul Harris Fellow” ed a questo punto passo il collare a Giotto con l’augurio di trarre dalla sua annata tutte le soddisfazioni che un club come il nostro potrà riservargli!» – dice l’ex presidente.

Esaurite le modalità di rito il neo presidente Giotto Guglielmi ha preso la parola per ringraziare Sergio ed il suo consiglio e per annunciare brevemente che intende proseguire nelle attività proposte, magari cercando ancora di incrementare l’attività delle Commissioni, e portando a termine il progetto del viaggio in Spagna dai nostri “gemelli” di Blanes, oltre ad altri brevi viaggi e gite.

Una piacevole cena è seguita, accompagnata da un gradevole sottofondo musicale, e le conversazioni sono proseguite fino oltre le 23.30, quando Giotto ha scoccato la campana per chiudere la prima conviviale dell’annata 2019/2020. Francesco Frogomeni, Presidente del Rotaract Albert 1er ha portato i saluti del suo club e dei Governatori del Rotaract, auspicando una forte collaborazione con il nostro club nella prossima annata.

Il PDG Alessandro Pastorini, segretario della sezione italiana del Comitato InterPaese, segnala il prossimo incontro CIP Italia-Svizzera – Liechtenstein – San Marino – Malta, che si terrà a Malta dal 26 al 29 settembre 2019. I Comitati InterPaese rappresentano un’opportunità unica per creare uno scambio di amicizia rotariana tra paesi e sviluppare insieme progetti internazionali.

«Allegato al bollettino n° 33 dell’annata recentemente conclusa invito e programma di questo evento. Si informano i soci che nella sezione “Download” del sito distrettuale www.rotary2032.it, è finalmente disponibile l’Annuario del Distretto 2032 per l’A.R. 2018-19. La password per potervi accedere è stata comunicata tramite e-mail dopo l’invio del bollettino N° 20» – fa sapere il Rotary.

«Si informano i soci che a seguito dell’incorporazione della Banca Prossima nella Banca Intesa Sanpaolo, le coordinate bancarie del conto corrente del Club sono state modificate. Le nuove coordinate bancarie sono le seguenti:

Rotary Club Sanremo Hanbury

Banca Intesa Sanpaolo

IBAN: IT 29 N 030 6909 6061 0000 0115118

BIC: BCITITMM

Per sei mesi i bonifici indirizzati alle precedenti coordinate verranno comunque recapitati sul nuovo conto corrente. Siete comunque pregati di prendere nota e di provvedere ai conseguenti aggiornamenti» – afferma il Tesoriere.

PROGRAMMA CONVIVIALI

Martedì 9 luglio

Ore 19,00 consiglio Direttivo

Ore 20.15: Conviviale con Relazione

“Dai campioni di Fitness i trucchi per stare a dieta”

Sanremo

Ristorante Buca Cena

Circolo Golf degli Ulivi

Consorti ed amici ospiti

dei soci.

Martedì 16 luglio

Ore 20.15: Conviviale

Pigna

Ristorante Terme

Loc. Madonna Assunta

Consorti ed amici ospiti

dei soci.