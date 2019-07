Pallapugno, rimane a una sola lunghezza dalla capolista la Taggese di Daniel Giordano

Imperia. Il punto sul campionato di serie B di pallapugno:

Serie B – Sesta ritorno

Morando Neivese-Speb 11-3

Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese 3-11

Acqua S.Bernardo San Biagio-Virtus Langhe 11-1

Serramenti Bono Centro Incontri-Taggese 8-11

Osella Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva 11-3

Riposa: Vini Capetta Don Dagnino

Prosegue senza sosta il campionato di serie B. La Morando Neivese di Fabio Gatti, grazie al successo casalingo per 11-3 con la Speb di Andrea Daziano, consolida la prima posizione in classifica e conquista con cinque giornate d’anticipo sulla chiusura della regular season l’accesso ai play off. Rimane a una sola lunghezza dalla capolista la Taggese di Daniel Giordano dopo aver espugnato lo sferisterio di San Pietro del Gallo, battendo 8-11 la Serramanti Bono Centro Incontri di Stefano Brignone.

Terzo posto, a un punto dai liguri, per l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino che liquida facilmente 11-1 la Virtus Langhe di Francesco Isaia. Ottavo punto per la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto che vince 3-11 a Bene Vagienna con la Benese di Paolo Sanino. Infine, torna al successo la Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino: 11-3 con la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco. Turno di riposo per la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso.

La classifica: Morando Neivese 14; Taggese 13; Acqua S.Bernardo San Biagio 12; Vini Capetta Don Dagnino 9; Bcc Pianfei Pro Paschese, Speb e Osella Surrauto Monticellese 8; Serramenti Bono Centro Incontri 7; Srt Progetti Ceva 3; Virtus Langhe 2; Benese 1.

Settima ritorno

Venerdì 12 luglio ore 21

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Benese

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua S.Bernardo San Biagio

ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Morando Neivese

Sabato 13 luglio ore 21

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Serramenti Bono Centro Incontri

Domenica 14 luglio ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe-Osella Surrauto Monticellese

Riposa: Taggese

