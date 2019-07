Pallapugno, prende il via il Campionato europeo giovanile Cijb

Imperia. Già cinque sessioni di lavoro per il Team Italia della Fipap, in vista del Campionato Europeo Giovanile CIJB di Mojta, in Portogallo, in programma dal 22 al 26 luglio.

Il prossimo raduno, nella mattinata di domenica 7 luglio allo sferisterio di Canale, sarà sempre incentrato su one wall e gioco internazionale, prima che lo staff tecnico della Nazionale ufficializzi la lista definitiva dei 18 atleti under 19, under 17 e under 15.

Poi inizierà l’avventura europea degli azzurrini che trovano ancora nella Camozzi Group il sostegno di un importante partner che da anni crede nell’attività internazionale della Federazione Italiana Pallapugno.