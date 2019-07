Pallapugno, Pieve di Teco e Imperiese alla seconda fase del campionato juniores

Imperia. Il calendario della seconda fase del campionato juniores e i risultati delle partite di domenica 14 luglio dei campionati giovanili di pallapugno.

Ufficiale il calendario della seconda fase del campionato Juniores: le prime quattro dei due gironi della regular season sono state inserite in altri due gironi per lo Scudetto di categoria. Nel girone Blu ci sono Neivese A, Pieve di Teco, Ricca, Don Dagnino; nel girone Rosso sono state inserite Gottasecca, Cortemilia, Imperiese, Merlese. Al termine della seconda fase, le prime due classificate di ogni girone andranno in semifinale. Le altre squadre, Subalcuneo, Augusto Manzo e Bormidese (Spes e Neivese B si sono ritirate), si giocheranno il Trofeo Fipap in un nuovo girone e le prime due andranno in finale.

Calendario Juniores

Allievi Girone A – Quinta ritorno

Augusto Manzo-Araldica Castagnole Lanze sospesa per pioggia sul 3-4; si recupera martedì 16 luglio ore 18 a Santo Stefano Belbo.

Promozionali Girone A – Quarta giornata a Taggia

San Leonardo-Imperiese 5-0

Amici del Castello-Taggese 5-4

San Leonardo-Amici del Castello 5-4

Imperiese-Taggese 5-1

San Leonardo-Taggese 5-4

Imperiese-Amici del Castello 5-3

Promozionali Girone B – Quarta giornata a Ricca

Ricca-Alta Langa 5-0

Monticellese-Neivese 5-2

Alta Langa-Monticellese rinviata per pioggia

Neivese-Ricca rinviata per pioggia

Alta Langa-Neivese rinviata per pioggia

Monticellese-Ricca rinviata per pioggia

Promozionali Girone F – Terza giornata a Dogliani

Virtus Langhe-Merlese 5-3

San Biagio-Merlese 5-0

Virtus Langhe-Ceva 5-1

Merlese-Ceva sospesa per pioggia sul 4-3; si recupera martedì 23 luglio .

San Biagio-Virtus Langhe rinviata per pioggia; si recupera martedì 23 luglio.

Ceva-San Biagio rinviata per pioggia; si recupera martedì 23 luglio.