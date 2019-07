Pallapugno, Olio Roi Imperiese riposa nella nona giornata di ritorno

Imperia. La situazione del campionato di serie A Banca d’Alba-Moscone e i risultati di lunedì 8 luglio in serie B di pallapugno:

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Ottava ritorno

Olio Roi Imperiese-Araldica Castagnole Lanze 3-11

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Araldica Pro Spigno 8-11

Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Torfit Langhe e Roero Canalese 6-11

Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Tealdo Scotta Alta Langa 5-11

Riposa: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Chiusa l’ottava e penultima giornata di ritorno della regular season del campionato italiano di serie A Banca d’Alba-Moscone. In testa alla classifica ci sono la Torfit Langhe e Roero Canalese e l’Araldica Castagnole Lanze, già matematicamente ammesse ai play off e alle semifinali di Coppa Italia. La quadretta di Bruno Campagno espugna lo sferisterio di Santo Stefano Belbo, superado 6-11 la Robino Trattori Santo Stefano Belbo di Gilberto Torino, mentre la formazione di Massimo Vacchetto s’impone 3-11 a Dolcedo con la Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa.

Già sicure dei play-off e delle semifinali di Coppa Italia anche la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto, che ha osservato il proprio turno di riposo, e l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto che vince 8-11 in trasferta con l’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola. Sesto punto per la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto grazie al successo per 5-11 a Mondovì con la Alusic Acqua S.Bernardo Merlese di Davide Barroero.

Tutti in campo giovedì 11 luglio, alle 21, con la giornata conclusiva della prima fase del campionato per decidere l’ultimo posto dei play off e gli abbinamenti della Coppa Italia.

La classifica: Torfit Langhe e Roero Canalese e Araldica Castagnole Lanze 11; Araldica Pro Spigno 10; Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 9; Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo e Robino Trattori Santo Stefano Belbo 7; Tealdo Scotta Alta Langa 6; Olio Roi Imperiese 5; Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 2.

Nona ritorno

Giovedì 11 luglio ore 21

ad Alba: Torfit Langhe e Roero Canalese-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Robino Trattori Santo Stefano Belbo

Riposa: Olio Roi Imperiese

Coppa Italia Serie A – Semifinali

Lunedì 15 luglio ore 21

a Dogliani: 1ª classificata-4ª classificata

Martedì 16 luglio ore 21

a Canale: 2ª classificata-3ª classificata

Serie B – Sesta ritorno

Morando Neivese-Speb 11-3

