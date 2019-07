Pallapugno, la Taggese di Daniel Giordano è capolista in serie B

Imperia. La Coppa Italia serie A e il punto sul campionato di serie B di pallapugno:

Coppa Italia Serie A – Semifinali

Torfit Langhe e Roero Canalese-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia rinviata per campo impraticabile a lunedì 5 agosto ore 21 a Dogliani.

Araldica Pro Spigno-Araldica Castagnole Lanze 11-9

Serie B – Settima ritorno

Speb-Benese 11-4

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua S.Bernardo San Biagio 5-11

Vini Capetta Don Dagnino-Morando Neivese 11-10

Srt Progetti Ceva-Serramenti Bono Centro Incontri 7-11

Virtus Langhe-Osella Surrauto Monticellese 1-11

Riposa: Taggese

La Vini Capetta Don Dagnino ferma la capolista Morando Neivese di Fabio Gatti: vittoria in rimonta per la quadretta ligure di Daniele Grasso per 11-10. Sale l’Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino, che vince 5-11 a Madonna del Pasco con la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levrtatto e aggancia al secondo posto, a una lunghezza dalla capolista, la Taggese di Daniel Giordano, che osservava il proprio turno di riposo.

Rimangono in corsa per i play off la Speb e la Osella Surrauto Monticellese. A San Rocco di Bernezzo, la quadretta di Andrea Daziano vince 11-4 con la Benese di Paolo Sanino, mentre a Dogliani i monticellesi di Marco Battaglino superano 1-11 la Virtus Langhe di Francesco Isaia. Vittoria anche per la Serramenti Bono Centro Incontri di Stefano Brignone, che espugna 7-11 lo sferisterio della Srt Progetti Ceva ancora senza il capitano Omar Balocco infortunato.

La classifica: Morando Neivese 14; Taggese e Acqua S.Bernardo San Biagio 13; Vini Capetta Don Dagnino 10; Speb e Osella Surrauto Monticellese 9; Bcc Pianfei Pro Paschese e Serramenti Bono Centro Incontri 8; Srt Progetti Ceva 3; Virtus Langhe 2; Benese 1.

