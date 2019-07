Pallapugno, a Dolcedo va in scena Olio Roi Imperiese-Araldica Castagnole Lanze

Imperia. La situazione del campionato di serie A Banca d’Alba Moscone e i risultati di mercoledì 3 luglio in serie B di pallapugno:

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Settima ritorno

Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Olio Roi Imperiese 5-11

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11-3

Torfit Langhe e Roero Canalese-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 11-8

Araldica Pro Spigno-Tealdo Scotta Alta Langa 11-3

Riposa: Robino Trattori Santo Stefano Belbo

La Torfit Langhe e Roero Canalese e l’Araldica Castagnole Lanze conquistano matematicamente l’accesso ai play off della Serie A Banca d’Alba-Moscone con due giornate d’anticipo sulla chiusura della regular season. La quadretta di Massimo Vacchetto conquista il decimo punto, superando 11-3 la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto, poi agganciata in testa alla classifica dalla formazione di Bruno Campagno, che vince 11-8 con i campioni d’Italia dell’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo.

Punto importante anche per l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, che raggiunge i gialloverdi cortemiliesi grazie al successo per 11-3 con la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto, quest’ultima raggiunta dalla Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa, che espugna lo sferisterio di Mondovì, battendo 5-11 la Alusic Acqua S.Bernardo Merlese di Davide Barroero. Turno di riposo per la Robino Trattori Santo Stefano Belbo di Gilberto Torino.

La classifica: Torfit Langhe e Roero Canalese e Araldica Castagnole Lanze 10; Araldica Pro Spigno e Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 9; Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo e Robino Trattori Santo Stefano Belbo 7; Tealdo Scotta Alta Langa e Olio Roi Imperiese 5; Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 2.

Ottava ritorno

Venerdì 5 luglio ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Araldica Castagnole Lanze

Sabato 6 luglio ore 21

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Araldica Pro Spigno

Domenica 7 luglio ore 18.30

a Santo Stefano Belbo: Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Torfit Langhe e Roero Canalese

Lunedì 8 luglio ore 21

a Mondovì: Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Tealdo Scotta Alta Langa

Riposa: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Calendario e classifica

Serie B – Quinta ritorno

Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese 6-11

Giovedì 4 luglio ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe-Benese

Venerdì 5 luglio ore 21

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Acqua S.Bernardo San Biagio

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Vini Capetta Don Dagnino

Domenica 7 luglio ore 17

a Taggia: Taggese-Osella Surrauto Monticellese

Riposa: Serramenti Bono Centro Incontri

Calendario e classifica