Imperia. Sabato 13 e domenica 14 a La Spezia si sono svolti i campionati liguri assoluti di atletica leggera.

Si sono laureati campioni Davide Oriolo 3000 siepi con 10’39″00 e Rigo Elena salto con l’asta 3,25. Medaglia d’argento a Federico Romei nel disco 39,79 e Paolo Guglielmi nel martello con 44,76. Quarti posti per Giorgio Castelli nel triplo 12 72 e Filippo Romei nel giavellotto 35 ,46.

Infine settimo posto per Davide Pino nel lungo 6 13, suo record personale. Sfortunata la prova dell’ astista Matteo Oliveri, fresco campione italiano allievi, che questa volta si imbatteva nel triplice nullo alla misura di entrata di 4,20.

Si conclude così la prima parte dell’attività dell’atletica leggera su pista in attesa in quel di Baku Azerbaijan il prossimo weekend della prova di Chiara Smeraldo nel salto in lungo al Festival olimpico della gioventù Europea. Un grosso in bocca al lupo da tutte le componenti dell’Us Maurina Olio Carli a Chiara per la sua prima maglia azzurra.