Ospedaletti, Roberto Centazzo ospite della rassegna letteraria Aperi…book

Ospedaletti. Terzo appuntamento per la rassegna letteraria Aperi…book. Incontro con l’autore giovedì 18 luglio alle 19 il Bar Cactus ospiterà lo scrittore Roberto Centazzo che presenterà i suoi ultimi romanzi “Tutti i giorni è così” (TRE60), “Mazzo e Rubamazzo. Squadra speciale minestrina in brodo” (Tea), “Il libretto rosso dei pensieri di Miao” (Tea).

L’autore sarà introdotto da Emanuela Tralci, titolare insieme a Donatella Tralci della libreria Mondadori Bookstore di Bordighera, che ha collaborato alla realizzazione della rassegna. L’evento è inserito all’interno del progetto “Leggere, che emozione!”, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Il Bar Cactus è sottoscrittore, insieme al Comune di Ospedaletti e ad altri soggetti pubblici e privati, del Patto Locale per la Lettura, uno strumento di promozione della lettura, individuata come una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere.