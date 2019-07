Ospedaletti. Un bambino di cinque anni, abitante a Ospedaletti, tornava a casa dopo aver mangiato una crepes con i genitori, ma quando ha assunto un antinfiammatorio contenente ibuprofene, è andato improvvisamente in choc anafilattico. E’ successo in corso Marconi. A salvare il piccolo, è stato un equipaggio di Ponente Emergenza di Bordighera che stava transitando sull’Aurelia. Alla vista dell’ambulanza, alcune persone si sono letteralmente lanciate in mezzo alla strada, per avvisare i militi della gravissimi condizioni del bimbo.

Capendo immediatamente la gravità della situazione, i volontari di Ponente hanno allertato Alfa 3 che in pochi secondi è arrivata da Bordighera. Il piccolo, incosciente, è stato sedato e gli è stato somministrato dell’ossigeno.

Resta da capire se a scatenare la reazione sia stata l’assunzione del farmaco (la seconda nell’arco della giornata) o qualcosa d’altro. Trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale di Sanremo, il bimbo è stato sottoposto ad una tac e ad altri esami per comprendere la causa del malore.