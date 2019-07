Ospedaletti, «Non chiedete favori». Cartello nell’ufficio del sindaco lancia messaggio a cittadini

Ospedaletti. «Non chiedete favori. Se avete un diritto vi sarà garantito. Se avete un dovere dovete rispettarlo». E’ il contenuto del cartello affisso dal neo eletto sindaco, Daniele Cimiotti (lista civica “Rilancio e sviluppo” di area centrodestra) nel proprio ufficio in municipio. Poche parole, chiare, lanciate ai concittadini.

Cimiotti non ha affisso il cartello per rispondere a una qualche richiesta, ma solo per specificare, fin da subito, che l’amministrazione non concede favori. Un monito che non è passato inosservato.