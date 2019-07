Ospedaletti, Cimiotti apre alla città con tre nuove commissioni speciali su ambiente, sport e opere strategiche

Ospedaletti. Tre nuove commissioni speciali su ambiente e territorio, sport e impianti sportivi e opere strategiche verranno istituite su mandato del sindaco Cimiotti nel consiglio comunale convocato per giovedì prossimo alle 21.

L’intenzione della nuova amministrazione della Città delle Rose è quella di allargare la partecipazione alla macchina comunale della cittadinanza. Nelle commissioni consiliari – organi municipali all’interno dei quali vengono discusse preventivamente le pratiche da portare all’attenzione del consiglio -, possono sedersi non solo i consiglieri eletti ma anche semplici cittadini o esperti di settore.

E’ in un’ottica di maggiore coinvolgimento della comunità ai processi decisionali che il primo cittadino ha proposto di affiancare alle commissioni permanenti tre nuovi organismi, definiti “speciali” perché rimangono in funzione per tutta la durata del mandato del sindaco.

Tutti i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione sono chiamati, prima di giovedì prossimo, a scegliere i commissari da nominare.