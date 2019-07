Ospedaletti Calcio, cambiano gli orari degli open day

Ospedaletti. A seguito dell’annuncio degli open day, l’Ospedaletti comunica alcune variazioni agli orari delle riunioni organizzate dallo staff orange per incontrare le famiglie, gli appassionati, gli interessati e i piccoli sportivi.

Ad aprire la serie degli open day orange sarà, lunedì 8 luglio, alle 18.30, al campo comunale “Ciccio Ozenda”, la leva 2009/2010. Ecco gli appuntamenti a seguire (sempre al campo comunale “Ciccio Ozenda”): martedì 9 alle 18.30 la leva 2008; mercoledì 10 alle 18.30 la leva 2005 e alle 19 la leva 2006; giovedì 11 alle 18.30 la leva 2007; lunedì 15 alle 18.30 la leva 2003 e alle 19 la leva 2004.

I nuovi orari sono stati studiati per organizzare al meglio gli appuntamenti e per permettere allo staff, ai giovani calciatori e alle loro famiglie di apprezzare l’impegno e la proposta dell’Ospedaletti per la crescita dei campioni del futuro.