Ospedaletti, cade con lo scooter per evitare di investire un cane

Ospedaletti. Un uomo di 53 anni di origine marocchina è rimasto ferito, in modo lieve, cadendo dal proprio scooter per evitare di investire un cagnolino che vagava in mezzo alla strada. E’ successo intorno alle 23 in via XX Settembre nei pressi della vecchia stazione ferroviaria. A soccorrere l’uomo. che fortunatamente non ha riportato ferite gravi, è stato un equipaggio di Ponente Emergenza che lo ha accompagnato in ospedale a Sanremo per controlli.

Sano e salvo il cane: deve la propria vita al gentile scooterista che ha rischiato la propria incolumità per salvarlo.