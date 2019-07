Imperia. Sono terminate ieri sera alle 23 le perquisizioni degli uomini della Guardia di Finanza presso le sedi, in tutto 14, dislocate la maggior parte a Torino e provincia, della cooperativa Caribù.

Passati al setaccio anche i domicili dei 4 arrestati e degli indagati compresi gli studi di avvocati e commercialisti consulenti delle persone coinvolte in particolare a Torino e provincia.

Si cercano, in particolare, le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Grazia Pradella e dal sostituto procuratore Francesca Buganè Pedretti riscontri per capire l’ammontare di quanto Gianni Morra e la sorella Antonella siano riusciti dall’inizio dell’inchiesta, un anno e mezzo fa, a sottrarre dai fondi erogati dalla prefettura per la cura dei migranti, utilizzando i soldi per acquisti privati e per finanziare altre attività nel settore immobiliare.

Altro filone di indagine è quello relativo al coinvolgimento della Prefettura di Imperia.

Tra gli indagati per turbativa d’asta c’è, infatti, l’ex capo di Gabinetto, ora trasferita a Torino con . lo stesso incarico Alessandra Lazzari.

La Lazzari è, infatti, tirata in ballo da alcune intercettazioni tra persone che parlano di lei come di un punto di riferimento. Al momento non risultano, però, altre persone indagate tra il personale della Prefettura.