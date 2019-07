Operazione Patroclo, il Coprim: «Lavoriamo seriamente, Caribù non c’entra nulla con noi»

Imperia. Il CoPrIM, Coordinamento provinciale dell’Immigrazione, si dissocia dai fatti emersi nell’operazione “Patroclo” della Procura di Imperia che ha coinvolto la Cooperativa Caribù con l’arresto di 4 persone e numerosi indagati e che ha scoperchiato una serie di reati oltre alla brutalità alla quale erano sottoposti i migranti da taluno degli arrestati.

E’ stato, infatti convocato un un consiglio straordinario al termine del quale è stato diramato un comunicato stampa a firma delle Coop aderenti al CoPrIM: La Goccia Coop Sociale, Jobel Soc. Coop Soc. Onlus, Cooperativa l’Ancora, Associazione Io Sono, Odv Caritas Intemelia , Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo.

«Non possiamo -si legge nel comunicato – che dissociarsi apertamente circa quanto sta succedendo. Confidiamo nell’operato degli inquirenti e della magistratura affinché possano fare piena luce su tutto questo. Al contempo, come sempre, siamo vicini alla Prefettura di Imperia e siamo pronti a collaborare in maniera fattiva con Essa per poter affrontare tutti assieme questa grave situazione. Le Cooperative e le Associazioni e Aderenti, visti anche i recenti controlli da parte di Mireco, l’Agenzia Governativa atta al Monitoraggio e accreditamento del sistema di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo, hanno sempre lavorato e continuano a farlo nel rispetto scrupoloso degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa vigente. Tutto questo crea un danno di immagine a chi come noi svolge questo lavoro con sacrificio e soprattutto tanto affetto verso queste donne, bambini ed uomini che, come ha più volte ribadito il Santo Padre “i migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano dalla povertà, dalla fame, dallo sfruttamento e dall’ingiusta distribuzione delle risorse del pianeta, che equamente dovrebbero essere divise tra tutti”. La nostra missione è propria questa senza tanti se e ma. Vorremmo ancora precisare che la Coop Caribù non ha mai aderito al nostro sodalizio ed al contempo non hanno mai avuto a che fare con la nostra associazione. Purtroppo, quanto accaduto, getta ombre oscure su tutto il movimento cooperativistico ed associativo che svolge questa missione di accoglienza, sostegno e cura dei migranti ponendo realmente al centro la persona e non il solo denaro. Non possiamo che esprimere profondo rammarico per quanto, nostro malgrado, dobbiamo leggere sui vari social network. Per chi vuole continuare a seguire la linea del discredito nei confronti di chi “nel silenzio” e spesso “nell’anonimato” fa del bene prendendo come unico e solo riferimento quei pochi che fanno molto rumore, continuino pure. Noi continueremo a fare il Nostro lavoro nel rispetto della legge e soprattutto all’insegna di certi valori, quali l’etica che è un elemento dominante ed essenziale per chi opera nel settore dell’accoglienza».