Online la canzone #Benessere – Vermentino, progetto di promozione turistica della San Lore Beach

San Lorenzo al Mare. L’attesa è finita, da oggi è online #Benessere – Vermentino. Il progetto di promozione turistica promosso dalla San Lore Beach, dal nome #benessere prevede un video accompagnato da una canzone in stile trash scritta ad hoc da vari cantautori della provincia di Imperia.

In particolare la canzone è stata scritta da Alessandro Sapiolo, Simone Alessio e Daniele Capozucca, mentre è stata cantata da Simone Lambiase. Nel video troviamo giornate in spiaggia o in piscina, pomeriggi in Spa o in barca a vela, serate al pub a bere un buon drink oppure in discoteca a far festa.

I protagonisti del video sono: Anna Infantino, Lorenza Gibelli, Luca Di Girolamo e Matteo Giovannini.

Il video è stato girato nei paesi di Santo Stefano al Mare, Cipressa, San Lorenzo al Mare, Riva Ligure e le città di Imperia e Sanremo.

Il progetto è partito dall’idea di Joska Di Lionardo, che ne ha seguito e organizzato la realizzazione e la diffusione attraverso la rete social. Mentre la produzione è stata affidata a Gianluca Pochiero, alias Pokki DJ, produttore musicale e video.