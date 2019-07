Imperia. Presentato stamattina il report annuale della Cgil a proposito dell’occupazione in Liguria e in provincia di Imperia. L’estremo ponente si conferma fanalino di coda: problemi infrastrutturali, un turismo “mordi e fuggi”, l’assenza di un porto commerciale i principali motivi secondo l”ufficio studi del sindacato del segretario Maurizio Landini.

«Imperia – spiega Marco De Silva dell’ufficio studi Cgil – ha il record negativo regionale, ma non solo il tasso di disoccupazione è superiore quello nazionale ed è unito al tasso di occupazione più basso delle province liguri. C’è poca gente che lavora, tanta gente che cerca lavoro e tra questi, la quota dei giovani che tra i 15 e i 44 anni è superiore al 43 per cento. Inoltre, i cosiddetti Neet, ovvero i giovani che non lavorano, non studiano e non cercano lavoro sono addirittura al 28 per cento quando la media regionale è del 20 per cento».

Fulvio Fellegara segretario provinciale Cgil: «Siamo, purtroppo una provincia lontana da tutto. La madre dei problemi si chiama raddoppio ferroviario. Non ci si possono mettere tre ore e mezza da Milano a Bordighera. e poi il proseguimento dell’Aurelia bis che darebbe una prima risposta occupazionale. Bisogna che tutti gli attori lavorino in questa direzione. Stiamo per sottoscrivere accordio con altri Comuni dopo Sanremo e Ventimiglia affinché si trovi un accordo per arrivare a dei risultati»

