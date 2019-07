Occhio al contachilometri, sbarcano a Sanremo i Velo Ok

Sanremo. Sbarcano sulle strade della Città dei Fiori i Velo Ok. Questa mattina sono comparsi i primi “tuboni” arancioni (nella foto quello di corso Marconi) che svolgono una funzione deterrente contro coloro che sono abituati a premere eccessivamente il piede sull’acceleratore.

Anche se questi dispositivi sembrano in tutto e per tutto degli autovelox, in realtà non sono configurati per scattare autonomamente fotografie. Per essere attivi, occorre che sia presente nei pressi del Velo Ok una pattuglia della polizia municipale.

La ditta specializzata che ha fornito i Velo a molti dei comuni dell’Imperiese – ci sono già da un pezzo nelle vicine Taggia e Ospedaletti -, è in grado di elaborare un report sull’andamento del traffico che può essere utile all’amministrazione comunale per intervenire nelle vie più trafficate.