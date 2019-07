Diano Marina. Nuovo acquisto per la Dianese & Golfo 1923: arriva Fabio Laera, difensore centrale del 1992.

Dopo setti anni in eccellenza e due anni in serie D ad Imperia, ora vestirà per la casacca giallo rosso blu per la stagione 2019-2020. «Benvenuto Fabio!!!» – dichiara la società.