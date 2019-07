Sanremo. «Fermo restando che sia lampante il discorso che dietro la presunta inagibilità della Pascoli si celino motivazioni di carattere differente da quelle già arci note, continuo a non comprendere come sia possibile che l’alternativa ai container e al costringere gli alunni di alcune classi del Turistico ad andare a scuola nel pomeriggio, non possa essere l’utilizzo del polo universitario di Villa Spinola a Bussana». E’ questa la proposta dell’ex candidato sindaco di Sanremo Libera Alessandro Condò.

«Parliamo di una struttura già pronta ad ospitare studenti, che è si di proprietà dell’Asl alla quale andrebbe corrisposto un canone di locazione (le altre soluzioni proposte ad oggi dal Comune non sono certo a costo 0) ma che certamente darebbe la possibilità ai ragazzi delle superiori di frequentare la scuola in orari mattutini, permettendo sia a loro che alle loro famiglie, di non stravolgere totalmente la già frenetica vita di tutti i giorni. Nei giorni scorsi Sanremo Libera aveva già avanzato questa ipotesi, ma sino ad oggi nessuno sembra averla presa in considerazione», afferma Condò.