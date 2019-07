«No all’aumento dei buoni mensa», le mamme di Sanremo lanciano petizione online

Sanremo. Non piace alle mamme della Città dei Fiori l’azione intrapresa dall’Amministrazione Biancheri di aumentare i buoni mensa per sopperire alla crisi di Bilancio. Hanno così lanciato una petizione online per indurre il sindaco a rivedere la propria decisione cercando un’alternativa che non gravi sulle famiglie.

Lamentano le mamme: «Questo aumento, insieme agli altri previsti, andrà a incidere considerevolmente sulle famiglie, che anno dopo anno vengono caricate di un peso sempre più insopportabile. Pensiamo che innalzare il prezzo dei buoni pasto scolastici sia un modo particolarmente odioso di far cassa, dal momento che i buoni pasto non sono assolutamente un bene “voluttuario”, ma quasi una tassa obbligata, a cui si può sfuggire solo facendo uscire i bambini da scuola prima di pranzo e poi riaccompagnandoli subito dopo, cosa che la maggior parte dei genitori, lavorando, non può fare».

I rincari saranno introdotti a cominciare dal prossimo anno scolastico e vedranno i costi dei “buoni interi” passare da 4 a 5 euro e i “buoni ridotti”, quelli per le famiglie con redditi bassi, salire di 0,50 centesimi: da 1,50 a 2 euro. Non saranno invece toccati i buoni mensa nido fermi a 3 euro.