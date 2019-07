Imperia. Tanti eventi animeranno l’estate di sette località dell’entroterra di Imperia. Dal 24 luglio al 29 agosto andrà in scena il Festival del Maro. Un’iniziativa resa possibile grazie all’Associazione Musicale MusicArtemia, dal Comune di Imperia, di Borgomaro e da quello di Aurigo insieme alla Provincia di Imperia e a Regione Liguria.

Dopo il grande successo dello scorso anno, viene riproposta una nuova edizione che si svilupperà in sette spettacoli serali. Il festival inizierà il 24 luglio, alle 21, in piazza Felice Cascione a Borgomaro con “Chi dice donna dice…dono”. Continuerà l’8 agosto, alle 21, in piazza Concezione ad Aurigo dove si terrà “Dona Flor e i suoi due mariti”.

Il 10 agosto in piazza Felice Cascione, sempre alle 21, a Borgomaro andrà in scena “Fragilità…il tuo nome è donna”. Alla vigilia di Ferragosto, il 14 agosto, piazza Vincenzo Danio a Maro Castello ospiterà, alle 21, “Da Kramer a Jobim”, mentre il 20 agosto in piazzetta Scuole Comunali a Poggialto alle 21 ci sarà “Danze dal mondo”.

Il 25 agosto in piazzale del Castello a Conio verrà portata in scena“Raffinata atmosfera: da J.S. Bach a Amy Winehouse”. Infine il 29 agosto in piazza Don Gandolfo G.B. a Ville S. Sebastiano il festival si concluderà con “Le quattro stagioni e l’estro poetico di A. Vivaldi”.

