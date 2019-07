Nella palestra del TT Arma di Taggia va in scena il progetto “Racchette di classe”

Taggia. Nel corso della stagione 2018-2019 si è svolto, presso la palestra Pastonchi del TT Arma di Taggia, il progetto “Racchette di classe”.

Il progetto vede la sinergia tra tre sport di racchetta quali il Badmington, il tennis ed il tennis tavolo, con le collaborazioni di Federazione Italiana Badminton, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tennis, Miur e lo sponsor tecnico Kinder più sport.

La finalità era duplice, e cioè: incentivare i bambini alla pratica di attività ludico-ricreative sotto forma di gioco e sport, con l’intento di promuovere l’educazione motoria, fisica e sportiva, anche valorizzando le competenze individuali e potenziare le azioni delle Istituzioni Scolastiche tramite collaborazioni attive con le società sportive che agiscono sul territorio.

Il progetto è stato seguito dal nostro tecnico Claudio Crotti, ed ha coinvolto oltre duecento ragazzi delle scuole primarie, che hanno potuto scoprire e iniziare a praticare, attraverso esercizi appositamente studiati, il nostro splendido sport.

Attraverso le varie fasi, anche se a loro sembrava solo di “imparare un gioco nuovo”, gli insegnamenti hanno riguardato anche:

– rispetto delle regole, tramite l’applicazione del regolamento di gioco

– onestà e lealtà, tramite la spiegazione del “fair play”

– comunicazione, tramite lo scambio di idee durante il match

– amicizia, tramite la formazione di Squadre e Team di gioco

– gestione dell’aggressività e delle frustrazioni, tramite il meccanismo che è proprio di un match sportivo.

«Dieci gli incontri svolti, di cui sei in orario scolastico e quattro in altri orari, hanno coinvolto ben nove classi per un totale di circa 200 ragazzi. I partecipanti hanno dimostrato tutti grande interesse e sopratutto sono apparsi molto motivati e divertiti – fa sapere il TT Arma di Taggia – L’auspicio è naturalmente quello di vedere presto nella nostra palestra, qualche nuovo virgulto che voglia dare seguito a ciò che ha provato durante le lezioni. Grande soddisfazione di tutta la dirigenza del TT Arma di Taggia che si è vista recapitare un tangibile segno di ringraziamento da parte della Federazione Italiana Tennis Tavolo».