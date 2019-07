Nel Ventimiglia Calcio arriva il centravanti Davide Murabito

Ventimiglia. Davide Murabito è un nuovo giocatore del Ventimiglia calcio.

Murabito, nato il primo febbraio 1986, era uno dei giocatori più ambiti in questa sessione di mercato, uno che ha il gol nel Dna, che ha sempre segnato tanti gol, ovunque sia andato e in qualunque categoria.

Centravanti fortissimo, dotato di un gran fisico e di un ottimo fiuto per il gol, Davide non ha bisogno di presentazioni: in carriera ha giocato oltre 350 partite e realizzato quasi 200 gol.

La carriera di Murabito inizia nel campionato 2003/04 con la Riviera dei Fiori, in Prima Categoria, dove in due stagioni gioca 50 partite e realizza 21 reti.

Tra il 2005 e il 2011 è protagonista in Promozione con l’Ospedaletti, il Riviera Pontedassio, l’Argentina e il Golfodianese. Nel 2011 veste la maglia della Carlin’s Boys e nella stagione successiva torna al Golfodianese. Quindi la stagione migliore, col Baia Alassio nel 2013/14: 27 reti in 26 partite, poi ancora Pietra Ligure, Cairese e Dianese.

A Diano rimedia un brutto infortunio ad una mano, che ne blocca per un po’ l’attività, ma rientra ancora in pista più determinato che mai: Pallare, Loanesi e Legino sono le ultime tappe di una carriera straordinaria, condita da campionati vinti e diversi titoli di capocannoniere.

In una sua intervista di qualche tempo fa, poco prima del rientro in campo dopo l’infortunio alla mano, disse: «Voglio tornare a spaccare le porte, come piace fare a me…».

I tifosi del Ventimiglia sognano che anche nella prossima stagione Davide continui a spaccare le porte avversarie; voglia e determinazione non gli mancano di sicuro.