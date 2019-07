Musicisti smettono di suonare a Bordighera, Trucchi: «Il Comune ha l’obbligo di accertarsi delle garanzie esecutive»

Bordighera. «Il triste epilogo della rappresentazione de La Traviata verificatosi ieri sera ai Giardini Lowe di Bordighera con la sospensione dell’esecuzione per via dei mancati pagamenti dovuti ai maestri dell’orchestra impone

una seria riflessione – commenta Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera - Al di la delle polemiche più o meno occasionali, la città di Bordighera merita una politica dedicata al Turismo, Cultura e Manifestazioni di livello superiore anche in considerazione delle ricadute importantissime su una economia locale già in crisi».

«Il Sindaco afferma che in questa occasione gli errori sono stati commessi dagli organizzatori privati dell’evento. Gli ricordiamo che quando un Comune concede logo, sito e pubblicità ha l’obbligo di accertarsi delle garanzie esecutive.

Ricordiamo anche che in precedenza numerose manifestazioni hanno avuto esiti poco felici come Bordi Cristmas, villaggio di Natale, overboard solo per citarne alcune. Non volendo però rimanere nell’ambito della sola protesta avanziamo una proposta al Sindaco e alla Giunta.

Si individui finalmente un assessore eventualmente esterno, particolarmente esperto nelle tematiche legate al Turismo e alle Manifestazioni che possa prendere in mano tutte le deleghe collegate compresa quella della Cultura. Un tecnico esperto e dotato delle necessarie conoscenze e contatti con gli ambienti della sfera turistico culturale nazionale potrà forse, in collaborazione con i bravi dirigenti dei quali il Comune è dotato, organizzare un piano di rilancio su ampia scala del quale Bordighera ha urgente bisogno.

Se finalmente il Sindaco si dimostrerà disponibile alla collaborazione siamo a sua disposizione. Presenteremo comunque una interpellanza sugli argomenti sopra ricordati» – afferma Giuseppe Trucchi Semplicemente Bordighera.