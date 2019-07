Imperia, allagamenti e interruzioni di energia elettrica: in un’ora caduti 36 millimetri di pioggia

Imperia. Serata di super lavoro per i Vigili del fuoco e per i volontari della Protezione civile la cui unità viene coordinata dal Coc allestito a Palazzo civico. Alle 22.30 come riporta il sito dell‘Arpal su dati dell’Osservatorio meteo sismico si sono registrati 36mm/h di pioggia caduta.

Molti gli allagamenti e i tombini saltati. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via Scarincio alla Marina di Porto Maurizio dove sono stati sgombrati alcuni locali della movida. Intervento anche in via XXV Aprile per una centralina elettrica incendiata.

La corrente elettrica in diverse zone della città, soprattutto nell’immediato entroterra nel corso dell’ondata temporalesca andava e veniva.

Molte le segnalazioni di tombini saltati e per rami caduti in mezzo alla strada.

Il Coc presieduto dal sindaco Claudio Scajola composto da assessori, dirigenti e tecnici farà un nuovo punto della situazione alle 7 di domenica.