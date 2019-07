Molti atleti al via della prima edizione della Randonne’ Pietrabruna bike road

Pietrabruna. Si è svolta la prima edizione della Randonne’ Pietrabruna bike road. Molti gli atleti che si sono presentati al via.

Il percorso totalmente non competitivo con partenza da Pietrabruna si snodava nella valle del San Lorenzo per poi salire sulla mitica salita della Cipressa, per poi scendere e inoltrarsi nella valle Argentina toccando prima Badalucco e

arrivando infine a Triora dove presso il “Il pane di Triora” i ciclisti hanno potuto rifocillarsi con un abbondante rifornimento. Tornando indietro i ciclisti hanno potuto percorrere la valle con alcune varianti e finalmente giunti sulla costa e percorrendo la celebre ciclabile Area24 sono giunti a San Lorenzo.

Da lì partiva l’ultima salita che li ha portati prima a Boscomare e infine a Pietrabruna dove hanno potuto gustare un abbondante rifornimento finale grazie al lavoro della Proloco di Pietrabruna. «Ottimo il riscontro dei ciclisti molto soddisfatti per aver fatto un percorso totalmente segnato e soprattutto unico dal punto di vista paesaggistico. Questo genere di manifestazione lascia a casa l’agonismo e lascia finalmente la possibilità di poter vedere i luoghi e perché no fermarsi a fare le foto, cosa che non succede in quelle manifestazioni che ultimamente spopolano dove conta solo il cronometro e che talvolta sfocia in uso di sostanze pericolose.

Un grazie a tutti coloro che ci hanno consentito di poter portare al pubblico ciclistico questo genere di evento in particolare “Le delizie di Gaya” e il “Latte Alberti” che hanno fornito energia ai ciclisti che hanno percorso il tracciato di 105 km. Per quanto la manifestazione non fosse agonistica ha avuto comunque un vincitore ovvero la società che ha raggiunto il maggior numero di chilometri pedalati dai propri soci. Si è infatti laureata campione regionale la società “U.C. Sanremo” che ha schierato un numero elevato di atleti che coprendo il percorso lungo ha raggiunto

un numero veramente impressionante di chilometri pedalati. A seguire: Bc Time, Rusty bike Infinity, Meg Cycling e Eurobike Genova.

Un ringraziamento a tutti i ciclisti da parte di Blu di Mare ASD e dal Comitato ACSI Ciclismo di Imperia che hanno creduto al nostro progetto con un arrivederci alla prossima edizione che sicuramente sarà riproposta con la speranza di attirare sempre più ciclisti a questa disciplina» – fanno sapere gli organizzatori.