Molini di Triora, il capogruppo dell’opposizione Becciu: «Convocato finalmente un nuovo consiglio comunale»

Molini di Triora. Le dichiarazioni di Antonio Mario Becciu, capogruppo dell’opposizione nel Comune di Molini di Triora:

«A nome mio e di tutto il gruppo di opposizione, volevo esprimere la mia soddisfazione nel poter comunicare che a distanza di un mese è stato finalmente convocato un nuovo consiglio comunale che avrà luogo giovedì 4 luglio alle 20.

Nel prendere visione dei punti all’ordine del giorno, nonostante macroscopici errori sulla data di convocazione e preconvocazione passata repentinamente da venerdì a giovedì, abbiamo appreso con piacere che sia stata inserita l’elezione del presidente del consiglio e quella dei rappresentanti all’Unione dei Comuni, così finalmente avremo anche noi una degna rappresentanza in seno a quell’organismo.

E’ stata depositata una interrogazione che ad oggi non risulta ancora inserita, ma auspichiamo che questo avvenga in tempo utile per poter discutere anche questa.

Con l’occasione volevamo esprimere la nostra massima soddisfazione sul fatto che l’amministrazione Sasso abbia, con delibera di giunta n. 41, sospeso il ruolo versamento Tari 2019 in modo da rivedere, auspichiamo al ribasso, le tariffe relative al tributo comunale dei rifiuti.

Consideriamo che questa iniziativa sia strettamente legata alle nostre osservazioni rappresentate durante il consiglio del 29 marzo 2019. Queste all’epoca non venivano prese in considerazione dalla precedente Amministrazione di cui faceva parte anche l’attuale Sindaco in qualità di vicesindaco, ma alla luce dei fatti non erano probabilmente del tutto infondate.

In ultimo riportiamo con rammarico che, nonostante le precedenti dichiarazioni del sindaco Sasso, anche nel secondo consiglio comunale non verranno esplicitate le linee programmatiche di governo dell’attuale amministrazione; evidentemente queste “non sono una priorità” o, forse, ancora non sono state delineate in modo chiaro in seno alla maggioranza in quanto come prassi queste rispecchiano i programmi esposti durante la campagna elettorale».