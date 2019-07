Miss Grand Prix 2019 fa tappa a Sanremo, cinque ragazze si contenderanno le fasce in palio

Sanremo. Miss Grand Prix 2019 farà tappa il 28 luglio alle 21 a La Vesca, da Bruno.

«Avremo come rappresentanza bellissime ragazze che sfileranno e si contenderanno le fasce in palio del concorso, esattamente saranno cinque. Ci sarà, inoltre, un momento moda con i bellissimi abiti della Boutique Paradise e Boutique Inferno di Sanremo – fanno sapere gli organizzatori – Super ospite della serata il regista Tony Morgan. Tra gli altri ospiti andrà in scena il balletto di hip hop di Fabiana Caccamo e anche il balletto della danza del ventre di Dalila Tripodi. Si esibiranno anche i cantanti Mario Singool e il tenore Luigi Sessolo.

La serata sarà presentata da Paolo Bianco, responsabile casting e Agenti Regionali, Eliana Giacosa e Domenico Messana. Il fotografo dell’evento sarà Marco Maiolino di Riviera24, poi ci sarà l’operatore video Domenico Messana, il fotografo Giulio service audio e luci Simone Molardi, Agenzia News Model Eventi Adriano Ge’. Si potrà degustare un apericena a soli 10 € con una bevanda inclusa. Per prenotare tavolo chiamare il 3491459043».