Miracolo a Rocchetta Nervina, precipita per decine di metri finendo con l’auto nel fiume: illeso

Rocchetta Nervina. A bordo di una Ford Focus è finito nel rio Barbaira, precipitando per circa sessanta metri dalla strada che conduce al paese fino al fiume ma, nonostante la dinamica dell’incidente, è rimasto praticamente illeso. E’ successo poco prima delle 2. Il giovane automobilista ha perso il controllo della propria auto ed è uscito di strada in un tratto in cui mancavano i guardrail, finendo nella scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, con il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Il giovane ha riportato lievi ferite rispetto all’entità dell’incidente che poteva far pensare al peggio. L’uomo, infatti, è riuscito a uscire da solo dalla propria vettura e allertare i soccorsi.