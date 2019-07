Memorial Nicola Ferrari, a Pieve di Teco va in scena “Corro per un sorriso”

Pieve di Teco. Dopo le prime tre serate, che hanno visto un grande successo di pubblico, la decima edizione del Memorial Nicola Ferrari giunge al termine con una giornata, quella di domenica 21 luglio, ricca di appuntamenti.

Oggi, infatti, già dalla mattina i portici di Pieve di Teco si vestono a festa con il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici; spettacoli medievali, sbandieratori, pan fritto e falconieri.

Dalle 9 iniziano le iscrizioni per la 1^edizione della gara podistica “Corro per un sorriso” organizzata in collaborazione con la Polisportiva “Pieve di Teco Valle Arroscia” e il supporto tecnico dell’A.S.D. Nuova atletica 92.

Perché partecipare?

«Per trascorrere una domenica insieme e per raccogliere fondi per aiutare la ricerca contro leucemia, mieloma e linfomi».

Quando e quanto?

«Domenica 21 luglio partenza alle 10:30. L’iscrizione costa solo 15€ comprensivo di pacco gara e rinfresco a buffet. Alle ore 12 verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne».

Dove?

«Lungo i portici del 1400 della nostra bella Pieve di Teco, nei tipici carruggi del centro storico e davanti ai luoghi di maggior interesse storico architettonico, per poi districarsi su mulattiere, tra olivi e caratteristici muri a secco».

Per chi?

«Per gli amanti della corsa, un tragitto di 10 km per runners esperti e amatoriali. Alla gara è abbinata anche una camminata aperta a tutti con una lunghezza di 5 km».

E dopo la corsa?

«Al termine della manifestazione per tutti i partecipanti sarà possibile pranzare e seguire i numerosi eventi che si susseguiranno nella domenica pomeriggio».

«Tutto il ricavato del Memorial “Nicola Ferrari” è devoluto alla ricerca contro leucemie, mieloma e linfomi Aiutateci ad aiutare. Tutte le informazioni le trovate sulla pagina facebook Onlus Nicola Ferrari» – fanno sapere gli organizzatori.