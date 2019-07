Marco Prunecchi alla guida di juniores e allievi 2003 della Sanremese

Sanremo. Marco Prunecchi sarà l’allenatore della Sanremese sia per la Juniores che per gli Allievi 2003 nella stagione calcistica 2019/2020. Come di consueto, la Juniores parteciperà al campionato nazionale, mentre gli Allievi sono qualificati di diritto alla fase regionale.

Prunecchi, dunque, guiderà i biancazzurri anche al Torneo Internazionale Carlin’s Boys, in programma dal 28 al 31 agosto.