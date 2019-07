Mancato pagamento dello stipendio a lavoratori di Sanremo e Ventimiglia. Filt Ggil: «Comportamento scorretto di Manital Idea»

Ventimiglia. La Filt Cgil nella persona del suo segretario provinciale torna a denunciare «l’ennesimo comportamento scorretto della società Manital Idea che ha in appalto la pulizia delle stazioni di Sanremo e Ventimiglia».

«Questa volta – dice il sindacato – il problema è il mancato pagamento dello stipendio e della quattordicesima mensilità ai dipendenti. Lo stipendio doveva essere pagato il 20 luglio e la 14esima il 27 luglio ma la ditta con una nota aveva dichiarato che avrebbe liquidato lo stipendio entro il 25 ma successivamente con altra nota aziendale dichiarava di non sapere entro quando avrebbe saldato il dovuto e questo nonostante il committente Rfi abbia regolarmente liquidato le fatture».

La filt cgil chiede, come già successo sui lotti dove il committente è Trenitalia, «che Rfi si faccia carico del pagamento dell’anticipo degli stipendi in surroga. Mentre Trenitalia ha dato disponibilità in tal senso, Rfi ad oggi non ha ancora dato una risposta. Nel frattempo si chiede al signor sindaco della città di Ventimiglia un incontro urgente perché le problematiche relative alla situazione di stallo in questo settore vanno discusse con le parti sociali».