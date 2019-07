Maltempo, lo spettacolo di “Dimensione Musica Sanremo” in piazza Colombo è rinviato

Sanremo. Data la comunicazione dell’Arpal, lo spettacolo previsto per oggi, all’interno di “Un salto in centro”, a cura di Dimensione Musica Sanremo in piazza Colombo, è stato rinviato a data da definirsi.

L’Allerta sarà arancione dalle 18 fino alle 13 di domani. I gonfiabili in caso di pioggia persistente, rimarranno anch’essi chiusi e riapriranno come consuetudine il giorno dopo sempre dalle 20 alle 24.