Maltempo, Alpi Marittime francesi ancora in allerta meteo per temporali

Se in provincia d’Imperia la pioggia ha fatto solamente una breve comparsata (a parte Ventimiglia dove le precipitazioni sono state più intense) senza rinfrescare seriamente queste afose giornate di inizio estate, altrettanto non si può dire per le zone d’oltralpe confinanti.

Météo France ha, infatti, collocato oggi il dipartimento delle Alpi Marittime in stato d’allerta meteo gialla. E’ uno dei soli tre dipartimenti francesi con queste condimeteo insieme a con Corse-du-Sud e Haute-Corse.

I temporali sembrerebbero spostarsi anche sulla Costa Azzurra. L’allerta meteo è in vigore dalle 12 alle 21 di oggi.