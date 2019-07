Lutto a Bordighera, è morto lo storico panettiere Vincenzo Sciacca

Bordighera. E’ morto a 84 anni Vincenzo Sciacca, storico panettiere del centro storico. Per decenni, in via Circonvallazione, aveva gestito il forno insieme alla moglie Rosa e ai figli.

Generazioni di bordigotti ricordano ancora le sue pizze e le sue focacce squisite. Oltre al pane, sfornava altre prelibatezze, come brioche e torte. Vincenzo Sciacca era anche appassionato di fisarmonica e amava spostarsi a Bordighera a bordo della sua Ape, sempre con il berretto e il sigaro.

A fine 2016 aveva perso il figlio Filippo, morto a 59 anni. Lascia la moglie Rosa e i figli Franca, Angela, Emanuela e Roberto.

I funerali si svolgeranno martedì 9 luglio alle 15.30 presso la parrocchia di San Nicolò a Borghetto, frazione in cui viveva.