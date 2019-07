Lutto a Badalucco, è morto Giancarlo Panizzi. I colleghi: «Tutto lo staff del Conad di Taggia sentirà la sua mancanza»

Taggia. È scomparso a soli 57 anni Giancarlo Panizzi di Badalucco. E’ morto all’ospedale di Imperia. Ne danno il triste annuncio la mamma, la moglie, le figlie e i parenti.

Molto conosciuto in zona, Giancarlo era caporeparto dell’ipermercato Conad di Taggia e precedentemente responsabile dello storico supermercato che si trovava in Valle Armea. Stimato da tutti per la sua serietà, la sua bontà d’animo e il grande attaccamento alla famiglia.

«Grande dolore e incredulità per tutti noi. Siamo molto vicini alla famiglia del nostro collega Giancarlo, che ci ha improvvisamente lasciati e li stringiamo tutti in un affettuoso abbraccio. Tutto lo staff sentirà la sua mancanza» – dicono i colleghi di Conad.

I funerali si svolgeranno alle 16 di giovedì 18 nella chiesa parrocchiale di Badalucco.