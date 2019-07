«L’invasione dei topi? Sacrosanto dare da mangiare ai gatti ma bisogna lasciare pulito», l’assessore Gandolfo specifica il suo pensiero

Imperia. «E’ stato un inciso, mi hanno segnalato che nel torrente Impero ci sono delle vaschette di cibo per gatti che attirano anche i topi. E’ sacrosanto che si dia da mangiare ai gatti, ma pregherei chi mette le crocchette per i gatti di ritirare gli avanzi».

L’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo specifica meglio il suo pensiero a proposito di gattare e “invasione” dei topi, questione sollevata dal consigliere di “Progetto Imperia” Luca Lanteri. «Ma non è questo il problema primario.-aggiunge la Gandolfo – In realtà 3 anni fa ci sono stati pùi segnalazioni di quest’anno. Con l’introduzione del “porta a porta” togliendo i carrellati stradali i roditori si si sono dispersi e sono più visibili»

Approfitto quindi -conclude Laura Gandolfo – per fare una appello a chi ha magazzini inutilizzati o soffitte perché psono i luoghi tipici dove vanno i topi. Se se si lavora tutti insieme si riesce a sconfiggere questa piaga. Noi continuiamo a cambiare i bocconi, ma spesso li troviamo integri, perché i topi trovano del cibo in giro, perché spesso l’organico non viene messo nel mastello ma abbandonato. Se non avessimo introdotto i mastelli sarebbe stato peggio».