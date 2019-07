Imperia. La question time che il gruppo Imperia al Centro ha presentato per il prossimo consiglio comunale:

«Al presidente del consiglio comunale, Al Sindaco di Imperia, premesso:

che il parco urbano San Leonardo ad oggi si ritrova in uno stato pietoso ed indecoroso con problematiche varie tra cui: impianto di irrigazione non attivo con conseguente aridità e assenza di manto erboso su tutta la superficie del parco, mancanza di cura delle aiuole, fontane non funzionanti da tempo, pietre sparse e ammassi di pietre ancora presenti da mareggiata del 2018, rifiuti diffusi nel parco e assenza di controlli, parcheggio selvaggio di auto immediatamente a ridosso della pavimentazione pedonale;

si chiede se l’amministrazione intenda prendersi cura di questa area verde fondamentale per i cittadini abbellendone gli spazi e mantenendo il decoro nella zona, quando verrà riattivata l’irrigazione del parco, quando verranno ripulite le aree verdi da ammassi di pietre, se l’amministrazione intenda organizzare controlli a campione nelle aree del parco urbano per scoraggiare l’abbandono di rifiuti da parte dei cittadini, quando verrà ripristinato il funzionamento delle fontane ad oggi danneggiate o non attive, se verranno presi provvedimenti per impedire ai veicoli di parcheggiare nelle aree interne del parco».