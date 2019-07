L’interrogazione dei consiglieri Savioli e Lanteri di Progetto Imperia sui cimiteri cittadini

Imperia. I consiglieri comunale del gruppo Progetto Imperia, Alessandro Savioli e Luca Lanteri, hanno chiesto l’inserimento nel primo consiglio comunale la seguente question time:

«Viste le continue segnalazioni da parte dei cittadini, a seguito di sopralluoghi per constatare le situazioni segnalate in vari cimiteri della città; soprattutto in quelli frazionali quasi tutti in stato di semi abbandono con erbe infestanti sulle tombe e sui camminamenti, viste anche le situazioni di degrado e deterioramento delle strutture cimiteriali,

si chiede di conoscere se e quali interventi sono stati programmati per la pulizia e/o manutenzione delle strutture dei cimiteri e di conoscere i tempi di tali interventi se programmati».