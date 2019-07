l\'IMPERIESE ARIANNA CONTI CONQUISTA IL BRONZO ALL\'EUROPEAN CUP JUDO DI BERLINO

Imperia. Si è svolta ieri, sabato 27 luglio, la prima di due giornate del torneo di judo per la categoria juniores, trofeo european cup a Berlino in Germania.

Prestigiosissima tappa del circuito europeo sia per il livello di difficoltà che per l’elevato tasso tecnico dei partecipanti provenienti da ogni parte del mondo. Arianna Conti convocata dalla federazione “Fijlkam” quale rappresentante della nazionale juniores per la categoria 78 kg. In virtù del recente podio ottenuto nella precedente gara, sempre di european cup svoltasi a Paks in Ungheria, viene inserita nella pool eliminatoria come testa di serie n° 8, la prima avversaria da affrontare è una canadese già campionessa del torneo panamericano sulla quale si impone per ippon. Al secondo incontro trova sulla sua strada la campionessa olandese n° 7 nella ranking list mondiale alla quale cede il passo a causa di un doppio wazari.

Arianna rientra nei ripescaggi ed in successione incontra una tedesca ed una belga entrambe battute per ippon consentendole l’accesso alla finale per il 3°/5° posto. Le finali per l’assegnazione dei titoli si svolgono nel pomeriggio come da protocollo, la contendente di Arianna è una francese molto forte approdata alla finale battendo la campionessa tedesca, l’incontro inizia con una certa difficoltà per l’imperiese a causa della velocità di esecuzione nelle tecniche portate dall’avversaria cosa che le costano due shido per passività, ma nello svolgimento della gara Arianna riesce a prendere le misure della sua avversaria ed in controtempo ottiene un ippon grazie ad uno splendido uchimata che le consentirà di salire sul terzo gradino del podio.