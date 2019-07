Sanremo. Hamad bin Khalifa al-Thani, il capo della potente dinastia del Qatar è nuovamente nella Città dei Fiori.

Seguito da una maxi scorta composta da mercedes, audi, range rover e van dai vetri scuri, lo sceicco, uno degli uomini più ricchi al mondo, ha pranzato al ristorante Mare blu di via Carli per poi andare in giro nel centro città come un normale turista. È stato poi avvistato all’hotel Royal dove sembra sia stato un’oretta per rinfrescarsi.

L’ultima visita del miliardario a Sanremo, che è stato emiro dal 1995 al 2013, quando ha abdicato in favore del primogenito Tamin, è avvenuta esattamente 15 giorni fa. In quell’occasione a bordo di una carrozzella elettrica a causa di una gamba ingessata e accompagnato da oltre trenta persone, tra cui una decina di bambini e bambine di diverse età, aveva fatto prima un giro tra i banchi di frutta e verdura, ammirando tutti i colori dei prodotti locali, e poi tra le bancarelle degli ambulanti del sabato.