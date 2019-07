Lavoro, addetti all’industria e ai servizi: il quadro nell’Imperiese

Imperia. L’Istat ha diffuso per la prima volta la stima delle principali variabili di conto economico delle imprese dell’industria e dei servizi. La provincia di Imperia vede legare la sua produttività alle seconde, per merito del turismo. A livello nazionale una tendenza analoga si riscontra in tutte le grandi città e in quelle costiere. Marginale l’impatto sul territorio dell’industria, i cui addetti si concentrano soprattutto nell’entroterra. Non essendo l’Imperiese un’area votata al settore secondario, facile immaginare che il merito sia dell’agricoltura e delle sue imprese.

In rapporto alla popolazione, i Comuni che vedono una maggior numeri di lavoratori dell’industria sono Chiusavecchia (255 contro gli 85 impiegati nei servizi), Chiusanico (30 e 16), Borghetto d’Arroscia (43 e 21), Lucinasco (10 e 5), Caravoniva (30 e 16) e Soldano (57 e 22).

Le città che registrano invece più addetti ai servizi sono: nel distretto di Ventimiglia: Olivetta San Michele (7 addetti dell’industria e 29 ai servizi), Ventimiglia (894 e 4.187), Camporosso (345 e 1.194), Dolceacqua (84 e 226), Airole (17 e 17), Isolabona (19 e 54), Perinaldo (19 e 62), Vallebona (38 e 40), Bordighera (407 e 2.025), Vallecrosia (243 e 1.084), San Biagio della Cima (44 e 45), Pigna (26 e 64), Castel Vittorio (10 e 24), Apricale (16 e 47), Perinaldo (19 e 62); nel distretto di Sanremo: Ospedaletti (193 e 529), Sanremo (2.683 e 10.697), Taggia (844 e 3.154), Castellaro (25 e 68), Pompeiana (32 e 39), Terzorio (12 e 24), Santo Stefano al Mare (99 e 340), Riva Ligure (7 e 345), Ceriana (20 e 45), Bajardo (4 e 15), Badalucco (65 e 86), Montalto Ligure (9 e 18), Carpasio (3 e 33), Triora (20 e 33); nel distretto di Imperia: Mendatica (193 e 529), Pornassio (67 e 51), Pieve di Teco (130 e 209), Vessalico (3 e 11), Aquila d’Arroscia (5 e 9), Rezzo (8 e 14), Aurigo (10 e 8), Cesio (3 e 7), Borgomaro (58 e 178), Lucinasco (10 e 5), Pontedassio (209 e 384), Prelà (18 e 32), Dolcedo (72 e 106), Imperia (2.401 e 8.034), Pietrabruna (44 e 27), Cipressa (33 e 66), Costarainera (16 e 30), Civezza (12 e 532), San Lorenzo al Mare (111 e 266); nel distretto di Diano Marina: Diano Marina (241 e 1.793); Diano Castello (128 e 139); Diano Arentino (29 e 26); Diano San Pietro (55 e 74); San Bartolomeo al Mare (179 e 769), Cervo (39 e 156).