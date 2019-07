Lavori nella galleria del Colle di Tenda: chiusa al traffico nelle notti di mercoledì e giovedì

Sulla strada statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, nelle notti di mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto (fascia oraria 22:00/6:00), verrà chiuso al traffico la galleria del Colle di Tenda, tra i km 108,700 e 111,900, in provincia di Cuneo

Il provvedimento, che è valido fino alle 6:00 di venerdì 2 agosto, si rende necessario per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione periodica sugli impianti della galleria.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.