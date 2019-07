L’allenatore in seconda può accedere alla panchina nelle gare ufficiali, Stragapede: «Un successo per tutti i tecnici imperiesi»

Imperia. L’A.I.A.C. porta a conoscenza che il Consiglio Federale ha approvato e modificato l’art.66 delle Noif, stabilendo che d’ora in avanti anche nei Campionati organizzati dalla Lnd, gli allenatori tesserati con l’incarico di “allenatore in seconda”, possano accedere alla panchina durante le gare ufficiali.

«E’ con grandissima soddisfazione – commenta il presidente Vincenzo Stragapede – che comunico questa notizia perché il sottoscritto insieme ai Presidenti delle provincie di Savona, Genova, Chiavari e Spezia, già da tempo aveva sollevato il problema chiedendo ripetutamente una risposta in merito. Adesso la risposta è arrivata ed è un altro successo per tutti i tecnici. Va dato atto alla sensibilità della Lnd che ha recepito con interesse tale esigenza e si è attivata per la sua approvazione».