Taggia. «Questo progetto nasce per promuovere il nostro centro storico con lo scopo di far conoscere ai turisti la bellezza e il fascino delle piazze di Taggia.Un programmazione di grandi film tutta per la famiglia».Spiega così, l’assessore Barbara Dumarte, l’evento estivo “La Piazza si fa Cinema” in programma nel centro storico tabiese, con varie date, dal 4 luglio al 29 agosto.

Tutte le proiezioni sono gratuite e partono dalle 21.10. Si parte domani, giovedì 4 luglio, con il film “The Place” in piazza Farini. Il 12luglio c’è “Zootropolis” in piazza Cavour. Le proiezioni si spostano in piazza SS. Trinità il 18 luglio con “Il giorno più bello” per poi, il 25 dello stesso mese, proporre “Sherlock gnomes” in piazza Gastaldi. Si ritorna in piazza SS Trinità il primo agosto con “Doctor strange”. In piazza Farini il 9 ci sarà “Il viaggio di Arlo” per passare a Montà del Canneto, il 15, con “In viaggio con Jaqueline”. Per il 28 agosto, in piazza Grande, è previsto “Il grande gigante gentile” e si chiude il 29, in piazza Gastaldi, con “Puoi baciare lo sposo”.